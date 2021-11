Escalation criminale a Vittoria, La Rosa: “Grande preoccupazione”

“Situazione pesante. Troppi episodi preoccupanti nel giro di pochi giorni. La risposta del prefetto e delle forze dell’ordine, già ieri sera a palazzo Iacono per dare un segnale della loro presenza sul territorio, è da apprezzare. Ma è chiaro che non può bastare. Questa escalation criminale deve farci preoccupare tutti. E servono risposte sul campo”. E’ quanto afferma Andrea La Rosa, presidente provinciale Mpsi Ragusa e responsabile provinciale Enti locali della Lega Sicilia, a proposito di quanto si sta verificando a Vittoria. “Una situazione difficile – continua La Rosa – rispetto a cui si rendono necessari provvedimenti straordinari. Vittoria non può soccombere sotto i colpi della criminalità. Gli episodi accaduti di recente devono fare alzare la soglia dell’attenzione”. E sulla questione, interverrà in aula, nel corso della prossima seduta utile del Consiglio comunale, il consigliere della Lega Biagio Pelligra nonché segretario cittadino del Mpsi. “Chiederemo al sindaco e all’amministrazione comunale – afferma – di relazionare sull’accaduto e, soprattutto, di comprendere quali saranno le risposte che Prefettura e forze dell’ordine intendono attuare. Sono necessari interventi immediati. E, soprattutto, è indispensabile che questa escalation cessi da subito”.

