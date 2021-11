Vittoria…e oggi anche una rapina alla Monte dei Paschi

Rapina nel primo pomeriggio, poco dopo le 14,30, ai danni della Monte dei Paschi di Siena di Corso Garibaldi a Vittoria. Ad agire sarebbero stati in quattro che hanno sfondato la porta di un’uscita di sicurezza per accedere e farsi consegnare il denaro contante disponibile. Ancora imprecisata l’entità del bottino. Sul posto polizia, carabinieri e polizia locale. I rapinatori erano tutti a volto coperto e armati di spranghe. Sarebbero fuggiti a piedi.

E’ dovuta intervenire anche un’ambulanza chiamata perché una ragazza si è sentita male.

Sull’ennesimo fatto criminale avvenuto a Vittoria è intervenuta la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Monia Cannata.

“La violentissima rapina in banca in pieno centro, è l’ultimo segnale inquietante di una serie di episodi criminali gravissimi – dice Cannata -.

Sparatorie, ferimenti di pregiudicati, inseguimenti tra auto e danneggiamenti dei mezzi di cittadini ignari, rapine alle attività commerciali.

Non possiamo cedere il passo a questa ondata di violenza. Non possiamo permettere che il nome della città venga infangato dal crimine. Non possiamo accettare che i cittadini abbiano paura ad uscire di casa. Non possiamo danneggiare il commercio cittadino”.

Da qui la richiesta di Cannata: “Chiediamo subito risposte. Più uomini e donne delle forze dell’ordine, controlli a tappeto del territorio, presenza reale e concreta delle forze di polizia nei quartieri. Noi ci siamo e anche in consiglio comunale, attraverso il nostro gruppo, impegneremo l’amministrazione ad avanzare forte e chiaro questa richiesta alla Prefettura e al Ministero degli Interni”.

