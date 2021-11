Santa Croce. Consegnata la struttura tensostatica ‘Lorys Stival’

Sarà la società pallavolistica di Santa Croce Camerina, ASD Libertas Volley a gestire la struttura geodetica intitolata alla memoria del piccolo Lorys Stival. Con apposita delibera di Giunta n. 184 dello scorso 11 novembre 2021 e dell’avviso pubblico a manifestare interesse, il Comune affida la gestione della palestra alla società camarinende di pallavolo per la durata di otto mesi e senza alcun contributo. La società sportiva di impegnerà al proseguimento della disciplina pallavolistica come promozione sportiva e sociale dell’intera comunità. Inoltre si fa carico della pulizia esterna ed interna della struttura per garantire alle società di basket, calcio a 5, arti marziali con sede a Santa Croce Camerina di poterne usufruire.

Per il Sindaco Giovanni Barone si tratta di un impegno sportivo importante per la città: “Con l’affidamento della struttura geodetica alla società ASD Libertas Volley abbiamo voluto garantire la continuità sportiva del volley in città, ma anche di altre discipline che avranno da oggi un punto di riferimento. E’ stato un iter travagliato ma sono convinto, di concerto con la giunta, di aver agito nella giusta direzione. Una direzione che guarda al futuro sportivo e sociale dei nostri giovani.”

