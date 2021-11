25 novembre. Le iniziative della Consulta Giovanile di Pozzallo

Il 25 novembre il mondo si veste di rosso per ricordare tutte le vittime di femminicidio, della violenza, di ogni ingiustizia che non deve capitare mai più a nessuna donna del mondo.

La Consulta giovanile e il Comune di Pozzallo sentono a cuore il dolore di ogni persona che soffre. Ecco perché sono stati realizzati due piccoli progetti: piantate 50 piantine, attorno una stella con una targa citante la frase “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”, nella piazzetta della Madonnina per ricordare la responsabilità di ognuno di noi; il palazzo di Città è stato illuminato di colore rosso, che simbolicamente ricorderà tutte le vittime di violenza.

Ogni donna e ogni vita umana è come un fiore, che ha la sua nascita, il suo sviluppo e la sua fioritura. Immaginiamo una donna come nella metafora biblica: un fiore, che ha bisogno di cure per poter fiorire.

Il gesto della Consulta giovanile di Pozzallo è il simbolo di valorizzazione dei principi etico-morali della nostra società.

Ogni piccolo gesto porta al futuro migliore, la Consulta giovanile insieme con il Comune ci sono sempre.

Video materiali nei sottostanti links:

https://www.facebook.com/2125119131063452/posts/3118797611695594/?d=n

https://www.instagram.com/p/CWtMeN7oGIP/?utm_medium=copy_link

Salva