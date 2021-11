Giarratana. Inizia il solenne Novenario per l’Immacolata

Anche a Giarratana le celebrazioni in onore di Maria Santissima Immacolata stanno per prendere il via. Celebrazioni che, tra l’altro, saranno caratterizzate, mercoledì 8 dicembre, dalla chiusura dell’anno santo in onore di San Giuseppe. Gli appuntamenti si terranno in chiesa Madre. In particolare, lunedì 29 novembre sarà dato il via al novenario. Sino al 7 dicembre, ogni giorno, ci sarà alle 17,15 la recita del Rosario e dello Stellario all’Immacolata. Solo la domenica, questi momenti di preghiera prenderanno il via alle 17,45. Ogni giorno, poi, la celebrazione eucaristica è fissata alle 18. Solo la domenica, la santa messa si terrà alle 18,30. Il culto nei confronti della Vergine è particolarmente radicato nella cittadina iblea dove, tra l’altro, la patrona è Maria Santissima della Neve.

