Venerdi prossimo il 17° congresso provinciale ANPI a Ragusa

Si terrà venerdì 26 novembre a partire dalle ore 17:30 – a Ragusa nella sede dell’ANPI il congresso provinciale, in preparazione del 17° congresso nazionale che si terrà il prossimo 22 febbraio. Un programma dell’appuntamento ricco di punti all’ordine del giorno.

Relazione introduttiva del sen. Gianni Battaglia, presidente provinciale ANPI Ragusa.

È previsto il dibattito e alla fine dei lavori saranno eletti i nuovi organismi: Presidente provinciale, il Vice presidente, la Segreteria provinciale, il Responsabile amministrativo e il Delegato per il congresso nazionale.

La proposta politica dell’ANPI è rivolta alla difesa della Costituzione Italiana nata dalla Resistenza e ai valori della democrazia. Un’alleanza di valori democratici e antifascisti per la società e, soprattutto, per i più deboli.

Il congresso provinciale si interrogherà anche sull’organizzazione dell’ANPI sul territorio ibleo con tutte le iniziative messe in campo che prevedono, tra le altre, attività all’interno delle scuole per educare i giovani alla salvaguardia dei valori della democrazia partendo dagli insegnamenti della storia.

Le conclusioni saranno affidate a Piero Cossu, vice presidente nazionale ANPI. Il congresso si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid.

