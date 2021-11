Modica, con i Lions cambia aspetto piazzale Baden-Powell

Cambia aspetto piazzale Baden – Powell, dove sono situati i maggiori istituiti scolastici superiori della città. Il Lions Club di Modica, presieduto da Aurelio Boncoraglio, ha piantumato 13 alberi di oleandri nelle aiuole lungo il marciapiede che conduce dalla sede liceo scientifico “Campailla Galilei” fino all’istituto superiore statale “Giovanni Verga”. Inoltre sono state collocate due panchine una rossa ed una gialla: la prima per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e la seconda per sensibilizzare contro il bullismo ed il cybebullismo. Sulle panchine è stata apposta una targa con un invito a chi è vittima di violenza a contattare il numero unico di emergenza 112 per ricevere assistenza. L’iniziativa del Lions Club di Modica costituisce un intervento simbolico, ma significativo, per abbellire l’ambiente cittadino e migliorarne la qualità per le generazioni presenti e future ed anche per lanciare un messaggio contro le violenze in un parte della città che è frequentata giornalmente da giovani studenti. La cerimonia di consegna alla città degli alberi e delle panchine rossa e gialla da parte del Lions Club Modica si è tenuta giovedì 24 novembre 2021 alla presenza dell’assessore alla cultura Maria Monisteri, del dirigente scolastico dell’istituto “Giovanni Verga” Alberto Moltisanti, del presidente del Lions Club Modica Aurelio Boncoraglio e di una delegazione di soci Lions. Presenti anche le classi seconda ESA e quarta LND dell’istituto superiore statale “Giovanni Verga” con le docenti Giusy Rao e Paola Trimarchi. “ L’installazione di una panchina rossa simbolo contro la violenza sulle donne e di una gialla contro il bullismo e il cyberbullismo a piazzale Baden Powel, insieme alla piantumazione di questi alberi, – spiega Aurelio Boncoraglio, presidente del Lions Club Modica – vuole riqualificare una zona della città frequentata da giovani, e un simbolo concreto della cura dovuta alla nostra città e al nostro pianeta”. L’evento è stato realizzato dal Lions Club di Modica a novembre in quanto in tale mese ci sono delle ricorrenze come il giorno 19, che è la giornata mondiale degli alberi, ed il 25 che è la giornata contro la violenza sulle donne. I Lions in tutto il mondo sono impegnati sia nella piantumazione di alberi, che hanno enorme valore per l’umanità, che contro le violenze di genere , sostenendo campagne di sensibilizzazione ed azioni di servizio. Il service del Lions Club di Modica costituisce un piccolo contributo che può fare una grande differenza.

