RTM è radio partner della EGEA PVT Modica

La pallavolo femminile modicana, dopo 31 anni, torna a solcare il teraflex della lega di serie A2.

E anche Radio Rtm Modica è partner di questo splendido progetto sportivo!

Un progetto impegnativo, che rappresenta la scommessa al rilancio di una storica società modicana che con questo primo approccio al secondo campionato italiano di volley vuole costruire il futuro della pallavolo femminile modicana.

L’ Egea PVT Modica ha bisogno del supporto del pubblico, soprattutto in questa fase di difficoltà: le aquile biancorosse non riescono ancora a trovare la vittoria, è una strada in salita, ma il campionato è ancora tutto da giocare.

Lo staff e atlete sono continuamente al lavoro per portare in alto il nome di Modica.

La pallavolo a Modica è uno degli sport più diffusi in città e con il sostegno di tutti, partner e tifosi, sarà presto in grado di regalare emozioni e visibilità alla città in lungo e in largo per i palazzetti di tutta Italia.

