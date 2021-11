Disservizi nella consegna della posta a Scicli

Persiste il problema dei disservizi relativi ai recapiti postali nel Comune di Scicli. In alcuni quartieri si è aggravato con ripercussioni sociali non di poco conto.

“Alcuni cittadini che risiedono nelle Contrade “Case lunghe” e “Scalonazzo” (Sampieri) – afferma Graziana Stracquadanio della Camera del Lavoro di Scicli – non ricevono la posta, a volte, anche mesi dopo la spedizione, ma c’è un problema anche nella notifica delle raccomandate e degli eventuali avvisi di giacenza”.

Un cittadino sciclitano ha denunciato alla Camera del Lavoro di non avere ricevuto documentazioni importanti dell’Inps e a seguito di questo disservizio non ha avuto accreditata la pensione della figlia minorenne.

“Questo non è l’unico caso; abbiamo saputo di altri cittadini che hanno avuto recapitato bollette di vario tipo (ci si riferisce solo a quelle a carico del servizio delle Poste Italiane) con grandi ritardi, con l’aggravio nel pagamento di interessi e more. altri cittadini hanno lamentato e lamentano il recapito della corrispondenzae in buche postali di altri. Dopo alcune segnalazioni all’Ufficio recapiti delle Poste Italiane di Modica (da cui dipenden Scicli) – continua Graziana Stracquadanio -. Ho accompagnato l’interessato presso l’ufficio del responsabile del servizio per avere delucidazioni in merito e per cercare di trovare una soluzione a questo grave problema, ma non ci ha neanche ricevuti.

Vorremmo capire il funzionamento di questo importante servizio per i cittadini, qual è la giusta filiera e dove si inceppa; ciò per poter segnalare alle autorità competenti come può essere risolto il problema e come la nostra Organizzazione Sindacale può dare in tal senso un adeguato aiuto. Attese le argomentazioni espresse si rimane in attesa di una sollecita risposta da parte di che deve risolvere il problema. La Camera del Lavoro di Scicli sarà vigile nell’evolversi della vicenda e se, sarà il caso, agirà anche per via giudiziaria”.

