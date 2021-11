Civitavecchia, altro successo teatrale per il modicano Sparacino

“Alessandro racconta Alessandro” in modo mirabile al Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia. Altro successo per l’attore e regista modicano Alessandro Sparacino, che sul palco ha portato poesie, monologhi. Sono parte del bagaglio d’attore di teatro portato mirabilmente in scena (camerino compreso) da Alessandro Sparacino nel fine settimana appena trascorso al Nuovo Sala Gassman.

Alessandro ha raccontato Alessandro (per parafrasare il titolo dello spettacolo) dedicando altresì diversi passaggi alla sua Sicilia. Tra questi ultimi, recitando un testo scritto di propria mano, inevitabilmente crudo e fortemente toccante sulle stragi di Capaci e di Via D’Amelio. Uno spettacolo, il suo, ben dosato e denso di omaggi ai maestri – tra i quali proprio il “mattatore” Vittorio Gassman – nonché di ricordi familiari legati ai suoi esordi (e non solo). E gli applausi scroscianti ne hanno sublimato l’ennesimo successo.

