Modica. L’ASD La Biglia ricevuta a Palazzo S.Domenico

Il Sindaco di Modica Ignazio Abbate e l’Assessore allo Sport, Maria Monisteri, hanno ricevuto a Palazzo di Città l’ASD La Biglia per congratularsi dopo i brillanti risultati colti dagli atleti modicani ai recenti campionati italiani di Barletta. Paolo Turlà ha colto un brillante 3° posto nella categoria juniores precedendo il compagno di squadra Adriano Criscione. Spiccano il quarto posto nell’assoluto di Fabrizio Cortese e l’ottavo posto di Picciano. Gli stessi sono arrivati a sfiorare il titolo italiano nella competizione a squadra dove si sono piazzati secondi. A completare la bella prestazione anche l’ottavo posto della giovane coppia Turlà – Vispo. “Abbiamo voluto incontrare questa bella realtà sportiva – commentano i due amministratori – perché da anni ormai portano risultati a ripetizione alla Città di Modica. La Biglia è un luogo “storico” per la pratica di questa disciplina ed i traguardi raggiunti in campo nazionale sono solo la punta dell’iceberg di un intero movimento che si riconosce in questi colori. Complimenti a Roberto Turlà e a tutti i suoi allievi”.

