Area Industrale Modica-Pozzallo: “E’ troppo pericolosa”

E’ troppo pericolosa l’area industriale Modica-Pozzallo, in Contrada Maganuco, dove pochi mesi fa si è registrato un tragico incidente stradale, dove perse la vita il giovane Carmelo Vicari. L’allarme viene lanciato dai consiglieri comunali di Pozzallo, Rosario Iozzia e Franco Giannone, considerato che la zona è ai confini della cittadina marinara. “E’ un’area dove insistono moltissime aziende e vi lavorano molti nostri concittadini – dicono i due esponenti politici -. Da loro siamo stati sollecitati per intervenire. Ci rivolgiamo al sindaco di Modica affinchè si provveda alla scerbatura e ad attuare ogni sistema che ne elimini i pericoli come i sistemi contro l’alta velocità”.

Il riferimento specifico è a Via delle Industrie, l’arteria principale che attraversa quella che è indicata come Area di Sviluppo Industriale, mancante di manutenzione insieme a tutte le altre strade che vi convergono a causa del disinteresse dell’Asi, l’ente che era preposto e gestore della zona industriale Modica-Pozzallo, oramai dismesso.

Salva