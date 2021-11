Pisani(M5s). Agguato a Vittoria, segnale preoccupante

“Seguo con preoccupazione gli sviluppi del tentato omicidio di ieri a Vittoria, dove in pieno centro, due killer hanno cercato di uccidere un pregiudicato con diversi colpi di arma da fuoco. Fortunatamente nessun passante è rimasto coinvolto nella sparatoria, ma ciò deve spingere tutte le istituzioni ad alzare la guardia ai massimi livelli, affinché l’episodio di ieri, non scateni altra violenza”, ha dichiarato il Senatore del Movimento 5 Stelle Pino Pisani.

Secondo il rappresentante del territorio di Ragusa e Siracusa a Palazzo Madama “Vittoria è da poco uscita da un lunghissimo commissariamento per Mafia, un segnale importante per i cittadini e per la democrazia. Adesso è compito delle istituzioni preposte evitare che la città cada preda di altri episodi criminali. Auspico quanto prima, la convocazione di un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. Solleciterò il Governo, ove necessario, ad adottare misure per aumentare la presenza dello Stato nel territorio”, ha concluso Pisani

