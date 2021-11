Il Modica Calcio a grandi passi verso il derby con il Vittoria

Cresce l’attesa per il derby ibleo di Promozione tra il Modica Calcio e il Club Calcio Vittoria, in programma domani pomeriggio al “Vincenzo Barone”. Domani sarà un tutto esaurito. Tale aspetto è la cartina tornasole di come la città continua ad avvicinarsi alla squadra e al nuovo progetto.

Circostanza questa che premia l’impegno quotidiano del trio Pitino – Radenza – Di Raimondo per portare avanti il progetto di rilancio del calcio modicano che comincia a dare i suoi frutti.

“L’entusiasmo che si respira in città, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia e la striscia di vittorie in campionato, l’ultima sabato scorso con il Megara, ha coinvolto anche noi dirigenti – spiegano Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo. Siamo orgogliosi di come sta rispondendo la città e vediamo crescere giorno dopo giorno l’attaccamento della nostra tifoseria.

Il sold out raggiunto nelle scorse ore dimostra la fame di calcio che Modica ha. Siamo rammaricati per i malcontenti che si stanno registrando tra coloro i quali non sono riusciti ad acquistare il biglietto per assistere al derby. Teniamo a precisare che la società non ha nessuna responsabilità. Da settembre si attendono notizie circa l’adeguamento del “Vincenzo Barone” e inoltre le attuali misure restrittive imposte per l’emergenza in atto ci obbligano a contenere gli ingressi allo stadio.

Ad ogni modo -concludono Pitino, Radenza e Di Raimondo – restiamo fiduciosi affinché al più presto la “casa” del Modica Calcio possa contare su spazi ulteriori. Spazi che consentiranno, sicuramente, capienze maggiori di quelle attuali.

Salva