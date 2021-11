Pisani (M5s): “Cordoglio per la vittima modicana del tornado”

Il Senatore del M5S Pino Pisani interviene sulle recenti calamità naturali che hanno colpito la Sicilia negli ultimi giorni e, in particolare i Comuni degli Iblei.

“Esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia di Pino Ricca, vittima della tromba d’aria che si è abbattuta a Modica il 17 novembre scorso e auguro pronta guarigione ai feriti. Darò il mio sostegno a livello nazionale a tutte le azioni che l’amministrazione comunale riterrà opportune per sostenere le comunità colpite”, ha dichiarato il senatore del Movimento 5 stelle.

“Modica, Ragusa, Comiso, Vittoria sono solo alcuni tra i comuni colpiti in tutta la Sicilia. Questi eventi eccezionali, si manifestano ormai frequentemente, devastando abitazioni e aziende, con una furia sconosciuta fino a pochi anni fa. Si tratta degli effetti inevitabili del cambiamento climatico. Il M5S da sempre denuncia le problematiche ambientali, per questo abbiamo fatto pressione affinché nel PNRR, si destinassero risorse importanti alla lotta alle cause del riscaldamento globale. Con questi fondi, sarà necessario tra l’altro, potenziare la prevenzione e i servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite”, ha concluso il senatore del Movimento 5 stelle.

