Ragusa. Parcometri non attivi in attesa della nuova gestione

Ragusa. Nelle more dell’avvio della nuova gestione dei parcheggi delle strisce blu a Ragusa da parte della nuova società che subentrerà alla Nam 3, i parcometri per il pagamento della sosta non sono operativi. E’, infatti, in corso di definizione l’iter per l’avvio della gestione da parte della nuova società aggiudicataria del servizio.

Rimangono in funzione, invece, i parcometri delle strisce blu delle aree di parcheggio di Piazza Caduti di Nassirya e di via Carlo Alberto Dalla Chiesta che continuano ad essere gestiti dalla società SiSosta.

“Il Comando della Polizia Municipale – dice l’assessore Ciccio Barone – renderà noto il giorno in cui torneranno ad essere operativi i parcometri della nuova società che gestirà il predetto servizio”.

