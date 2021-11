Spagna. Sciopero ad oltranza per 25mila metalmeccanici

Circa 25.000 metalmeccanici nella provincia di Cadice (Andalusia) da qualche giorno sono in stato di agitazione ad oltranza. Chiedono salari e condizioni di lavoro migliori. Secondo l’Unione Generale dei Lavoratori-Federazione dell’Industria, delle Costruzioni e dell’Agricoltura, gli scioperanti si sono radunati in massa nei pressi degli stabilimenti di lavoro, attualmente fuori produzione. Rappresentate le maggiori compagnie come Airbus, Navantia, Alestis, Acerinox o Dragados. Nelle vicinanze dei siti aziendali, i lavoratori hanno creato posti di blocco, eretto barricate e acceso falò, causando difficoltà alla viabilità. Sono state segnalate cariche della polizia contro le linee compatte degli scioperanti, nei pressi dei cantieri navali di Cadice. La Guardia Civil, è stata costretta a rispondere agli attacchi e ai lanci di pietre, ai quali hanno risposto sparando proiettili di gomma e lanciando gas lacrimogeni. Si registra almeno un arresto a Campo de Gibraltar e quattro poliziotti feriti, per i quali si è reso necessario il ricovero temporaneo in ospedale.

