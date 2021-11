Modica. Il cordoglio per la scomparsa di Monsignor Guccione

Abbiamo appreso con commozione la notizia della dipartita di Mons. Francesco Guccione, che è stato prima rettore del Seminario, poi per quarant’anni vicario generale della diocesi di Noto ed anche il primo direttore della Caritas diocesana. Nella sua lunga vita, 101 anni, afferma il Sindaco Ignazio Abbate, ha collaborato con i vescovi che si sono succeduti nella diocesi e ha seminato tanto bene, sempre ricordando le sue radici modicane, una Modica ricca di fede e di valori umani, con al centro la famiglia. Uomo di preghiera, si definiva un pennello nelle mani di Dio e tanti hanno potuto contare su di lui per un consiglio e un orientamento nella vita, compresi i giovani ai quali ricordava che la vita è responsabilità e gioia. Mentre Modica vive un momento di dolore, trova in figure come mons. Guccione, per chi crede, un intercessore, per tutti un esempio di vita piena e bella a servizio del bene comune. Partecipiamo del dolore dei familiari e della comunità diocesana, conclude Abbate, e lo ricordiamo tra i figli che onorano la città e ci aiutano a ritrovarne la sua anima.

