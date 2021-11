“Festa dell’Albero”: a Ragusa venerdì la prima delle iniziative

Su iniziativa dell’assessorato al verde pubblico, domani venerdì 19 novembre, alle ore 10, presso lo spartitraffico di via Pio La Torre si terrà la prima delle diverse iniziative programmate per la “Festa dell’Albero”. Nel sito saranno messe dimora di 10 piante di Jacaranda

Con l’edizione di quest’anno saranno piantumati complessivamente 464 nuovi alberi e 270 nuovi arbusti, come il leccio, la fillorea, il bagolaro, il mirto, l’olivastro.

Gli altri siti individuati saranno: l’area di Via Ramelli, angolo via Cutrone e via S. Occhipinti (giorno 21 novembre), l’ Istituto comprensivo “M. Schininà” e la scuola Palazzello di via Monte Cervino ( giorno 22 novembre ).

