A Natale visite guidate in alcune chiese di Ibla

Nell’ambito del progetto di promozione turistica “Discovery Ragusa 2020/2021”, promosso dall’assessorato al turismo, nel corso del prossimo periodo natalizio sono state programmate, in giornate ed orari prestabiliti, delle visite gratuite, accompagnati da guide turistiche, di alcune chiese di Ibla.

“L’Amministrazione comunale – dichiara l’assessore al turismo Ciccio Barone – ha deciso di offrire tale servizio nel periodo natalizio che prevede le visita gratuita, accompagnati da guide turistiche, di gruppi formati da un numero massimo di 35 persone, di alcune chiese, normalmente chiuse in altri periodi dell’anno. Grazie ad un accordo con la Diocesi di Ragusa saranno tenute aperte in concomitanze delle visite guidate le chiese di Santa Maria delle Scale, Santa Maria dell’Itria, S. Filippo Neri, SS. Trovato e S. Agata dei Padri Cappuccini. Un’occasione importante per vedere ad esempio, nella chiesa di S. Filippo Neri il presepe animato del ‘700 napoletano e presso la chiesa del SS. Trovato un presepe che riproduce alcuni quartieri di Ibla ed i pastori in terracotta, opere del maestro ragusano Giuseppe Criscione.”

Per partecipare alla visite guidate sarà necessario prenotarsi 48 ore prima della data fissata in calendario ( allegato), presso l’infotourist di Piazza S. Giovanni tel.0932/676550/551 aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19.

