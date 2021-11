Parcheggio Ibla. Approvata variante per reiterazione del vincolo

Il Consiglio Comunale di Ragusa ha approvato all’unanimità nella seduta di ieri sera, il punto relativo alla variante per la reiterazione del vincolo di “Area destinata a parcheggio interrato” previsto nel Piano particolareggiato esecutivo del centro storico. L’opera sarà realizzata in via Discesa Peschiera, a Ibla, ai margini del confine nord dell’abitato.

Il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ilardo, mettendo in evidenza il lavoro di analisi svolto dal massimo consesso che ha portato all’approvazione dell’atto dichiara:

“E’ uno degli ultimi atti, relativo a quest’opera, di competenza del Consiglio comunale che, adesso, dopo alcuni passaggi formali alla Regione (approvazione della variante e della Vas), potrà essere appaltata (non prima dell’approvazione di pubblica utilità, della procedura di esproprio e dell’approvazione della proposta definitiva che sarà inviata all’Urega per la gara), dopo un’attesa durata parecchi anni. Volevo ringraziare tutti i consiglieri presenti per lo spirito propositivo con cui hanno seguito l’esame di una pratica molto delicata che ci consentirà di risolvere un nodo cruciale per la nostra città”. L’estensione dell’area è di circa 4.000 metri quadrati e destinata a garantire un potenziamento dell’accessibilità di Ibla. Il progetto prevede la realizzazione di 393 posti auto di cui 11 per portatori di handicap e 25 posti per moto. L’autorimessa sarà costituita su quattro livelli interrati, collegati verticalmente da una rampa elicoidale. Avrà due accessi: il primo a piano con la via Peschiera, l’altro dall’area del parcheggio scoperto.”

