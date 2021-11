Scuderi.Emergenza idrica sparita a Vittoria ma serve trasparenza

“Siamo naturalmente compiaciuti che, da un giorno all’altro, l’emergenza idrica a Vittoria si sia risolta. E’ come se questa amministrazione avesse avuto la bacchetta magica. Ma, siccome, naturalmente sappiamo che non è così, vorremmo comprendere quali sono i motivi che impedivano, nel recente passato, il defluire del prezioso liquido e se la Giunta municipale intende prendere provvedimenti seri per evitare che difficoltà del genere possano verificarsi in futuro, per lo meno quando l’attenzione calerà”. E’ il senso della riflessione che arriva dal consigliere comunale di Vittoria, Giuseppe Scuderi, il quale chiarisce che “non è possibile che, da un giorno all’altro, i problemi si siano risolti dopo tre anni di emergenze varie”. “Sarebbe opportuno informare la città, in maniera dettagliata – continua Scuderi – su quello che è accaduto e sul perché, prima, l’acqua non riusciva ad essere erogata in maniera costante. Di chi è la responsabilità? Quali sono i motivi? Perché non si è mai saputo quello che stava succedendo? Confidiamo che l’amministrazione comunale intenda mettere in atto una sorta di operazione trasparenza su una materia che sta particolarmente a cuore all’intera collettività vittoriese”.

