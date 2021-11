Ad Acate aggressione e rissa con feriti fra italiani ed extracomunitari: coinvolto anche equipaggio del 112 chiamato dai residenti per sedare la baraonda. È accaduto ieri sera. I soccorsi hanno trasportato le persone coinvolte all Ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Danneggiato anche il veicolo dei Carabinieri che ha riportato danni vari fra cui il vetro spaccato; il mezzo sarà oggetto di perizia in separata sede come veicolo Militare.

