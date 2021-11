Asp e Lions Club Vittoria. Vantaggi per l’allattamento al seno

La cura del neonato e dei bambini nei primissimi anni di vita non è un service tipico dei Lions. Ma lo sono comunque tutti servizi che riguardano la salute.

In questo caso i Lions si sono messi in prima fila nell’attività di collaborazione con l’azienda sanitaria, che ha inteso promuovere un interessante servizio di informazione, rivolto a tutti e in particolare alle puerpere, perché prendano coscienza del fatto – già abbastanza noto – che “l’allattamento al seno” dei neonati e dei bambini nei primissimi anni della loro vita è indispensabile per la loro crescita, non solo corporea, ma anche mentale ed affettiva.

In occasione della Fiera Emaia di Vittoria (coincidente con la fiera di S. Martino, che a Vittoria si svolge nella seconda settimana di novembre), l’Azienda Sanitaria Provinciale ha aperto uno stand per pubblicizzare i vantaggi dell’allattamento al seno, e soprattutto per invitare le mamme che preferiscono l’allattamento artificiale (per la verità molto poche) a rendersi consapevoli di questi vantaggi.

Nello stand – visitato da parecchi Lions del Club di Vittoria e dal Presidente Giovanni Busacca – erano presenti, oltre al Dottore Paolo Turtulici, primario della Ginecologia dell’Ospedale di Vittoria, molte giovani donne (infermiere ed ostetriche) con magliette color rosa, recanti i simboli dell’Asp e del Lions, che creavano un’atmosfera di serenità e di gioia.

La sponsorizzazione di questa manifestazione dell’ ASP da parte del Lions ha certamente aggiunto ad essa il prestigio della più grande associazione di servizio del mondo.

