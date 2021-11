Le sfide più interessanti di Serie A: analisi, statistiche e pronostici

Una panoramica generale del calcio scommesse oggi alle quote più alte mostra chiaramente quali sono le squadre al top e quali quelle che stanno facendo flop (clamorosi o meno) nella prima parte di campionato.

Milan e Napoli dominano in cima alla classifica, Inter e Atalanta tentano l’inseguimento, Lazio e Roma non hanno ancora equilibrato bene le proprie forze e la Juventus ha floppato troppe partite. Il Bologna sta disputando un ottimo campionato fino a ora ma occhio a Fiorentina ed Empoli che potrebbero arrivare molto in alto.

Juventus – Atalanta il 27 novembre

Sfida difficile da leggere con i bookmaker che hanno le idee chiare sulla Juventus favorita. In realtà, il pareggio sul filo dell’under 2,5 potrebbe essere una lettura chiara e non troppo scontata, se il Genio ippico-tattico di Allegri obbligherà la Dea a giocare male, tutto potrebbe risolversi sul filo del rasoio negli ultimi minuti di gioco con la classica vittoria a corto muso. Qual è la posta il palio? Preziosi punti per la zona europea.

Napoli – Lazio il 28 novembre

Sarri ritorna da sfavorito al Diego Armando Maradona e le statistiche non mentono, la Lazio nelle ultime 5 gare in questo stadio ha sempre perso e il Napoli in lotta per lo scudetto è un incentivo in più per la banda di Spalletti. Inoltre, i Partenopei hanno la migliore difesa del campionato, elemento statistico che rende ancora più complessa la lettura di questa gara. Un gol da entrambe le parti potrebbe essere una soluzione di gioco giusta ma anche l’under 3,5 è un’ottima visione del risultato finale.

Bologna – Fiorentina il 5 dicembre

Questo match potrebbe essere molto divertente e per niente scontato perché vede due squadre che stanno affrontando un ottimo campionato e annusano la zona europea, pertanto potrebbe presentarsi come uno scontro diretto di media – alta classifica. Le quote sono equilibrate e il pareggio potrebbe essere una soluzione precisa e ottimale, si prevedono tantissimi gol e un esito a trazione over 3,5.

Napoli – Empoli il 12 dicembre

Statisticamente, l’Empoli ha un’andatura devastante fuori casa e il Napoli possiede la migliore difesa del campionato, tutto lascia presagire un match prevalentemente tattico con pochi gol, sul filo dell’under 1,5 e prepotentemente orientato verso lo 0 – 0 (almeno nel primo tempo). Anche il pareggio sarebbe un vero colpaccio per l’Empoli.

Milan – Napoli del 19 dicembre

Pronosticare questa partita significa avere una sfera magica perché qui under e over si mescolano, gol e no gol si sfidano e 1,X o 2 sono soltanto simboli parziali che rischiano di trasformarsi da un momento all’altro. Forse, l’unico risultato pronosticabile è un Under 3,5 con somma gol da 0 a 3, pertanto questo sarà il big match del girone di andata, soprannominato anche come Il Capodanno Anticipato della Serie A: partita pirotecnica e fuochi d’artificio sotto l’incrocio dei pali.

Empoli – Milan del 22 dicembre

Partita per niente scontata e tendente alla X, sarà difficile per la banda di Pioli distruggere l’armata toscana che fuori casa è devastante: soltanto Ibra può salvare il diavolo.

