Modica, Inclusione sociale: convegno all’Auditorium Floridia

È in programma per mercoledì 17 novembre alle 9.30 all’Auditorium “Pietro Floridia” di Modica l’incontro realizzato nell’ambito del progetto “Welfare in rete” che promuove una sperimentazione sostenibile di welfare comunitario nel campo dell’inclusione attiva e del contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Il progetto prevede il rafforzamento di reti e servizi per la presa in carico di famiglie e persone fragili, per attivare risposte più efficaci, eque ed efficienti volte ad innescare processi partecipati che garantiscano il coinvolgimento della società e dei cittadini, rendendo maggiormente incisiva, stabile e sostenibile l’innovazione prodotta.

L’incontro, a cui sono invitati a partecipare associazioni, cittadini, istituzioni, operatori del terzo settore ed imprenditori, prevede una plenaria per la presentazione del progetto e l’istituzione di tre tavoli tematici (imprenditoria, istituzioni, terzo settore) ai quali i partecipanti saranno invitati ad iscriversi per dare un fattivo contributo al percorso di riprogettazione e di adeguamento delle risposte ai bisogni della comunità. Tale approccio passa anche attraverso il ripensamento della spesa sociale attuale e la capacità di attrarre risorse private, mobilitando una società civile che partecipa e investe sui valori della solidarietà, della reciprocità e del bene comune.

Il progetto “Welfare in rete”, promosso dal Distretto Socio Sanitario D45 – che comprende i Comuni di Modica (capofila), Ispica, Pozzallo e Scicli – è realizzato dal Consorzio Solidalia con il cofinanziamento dell’Unione europea, PON Inclusione, Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Salva