Cagnolina rischia la morte. Modica, vigili del fuoco la salvano

Ha rischiato il peggio una cagnolina di due anni, rimasta incastrata in una caditoia in Contrada San Giurgiuzzo a Modica. I proprietari hanno tentato di tutto per tirarla fuori ma senza successo. Alla fine hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco che, intervenuti sul luogo, sono riusciti, anche stavolta, ma senza non poche difficoltà, a tirare fuori e mettere in salvo la cagnolina che rischiava di soffocare, tra la gioia incontenibile dei proprietari.

”Vogliamo ringraziare i vigili del fuoco – dicono questi ultimi – per la celerità e per averci restituito la nostra cagnolina della cui salvezza ormai stavamo perdendo le speranze”.

