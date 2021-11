Pallamano. Esordio casalingo vincente per KeyJey Ragusa

Seconda vittoria stagionale per la KeyJey Ragusa nel campionato di Serie A2. A farne le spese un buon Benevento sbarcato nella palestra Parisi del capoluogo ibleo con l’intento di fare lo sgambetto ai padroni di casa. Ma i locali, seppur privi del terzino sinistro Juan Pablo Canete, infortunato, e dopo un inizio zoppicante, sono riusciti a imprimere il ritmo voluto al match chiudendo il primo tempo sul punteggio di 16-14 e fissando il risultato definitivo sul 36-32. “Non era una squadra facile quella campana – sottolinea l’allenatore dei ragusani, Mario Gulino – lo testimonia il fatto che loro sono stati sempre in partita. Noi, però, abbiamo giocato molto bene ed eccezion fatta per le battute d’avvio siamo riusciti a trovare gli spunti necessari per mantenere sempre il muso avanti. Soprattutto nella ripresa, i ragazzi sono stati capaci di gestire al meglio la gara sebbene il nostro principale problema sia stato quello legato alla mancanza di cambi per i terzini. Non è semplice giocare con la stessa intensità per tutta la durata del match. In ogni caso, seconda vittoria su tre gare. Direi che è un buon ruolino di marcia”.

