Australia. Terremoto magnitudo 5.8 a nord di Perth

Il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo (CSEM) ha riferito questo sabato del verificarsi di un terremoto di magnitudo 5,8 della scala Richter a ovest dell’Austria. I dati forniti dal CSEM aggiungono che il terremoto è avvenuto alle 21:30 (ora locale) e il suo epicentro è stato localizzato a circa 16 chilometri a ovest-sudovest della città di Marble Bar, che ha una popolazione di poco più di 1.000 abitanti a circa 1260 chilometri a nord della citta di Perth, una delle città più importanti dell’Australia occidentale con 2 milioni di abitanti. Il terremoto nonostante al momento non si registrino vittime ma solo danni materiali è il secondo più intenso verificatosi nella terra dei canguri. Il movimento tellurico è avvenuto a una profondità di una decina di chilometri ed e stato avvertito in tutta la costa occidentale dell’Australia comprese le località a South Hedland, Karratha, Port Hedland e Newman, e altre località limitrofe. Il 22 settembre scorso un altro terremoto di magnitudo 5,9 aveva scosso la città di Melbourne, con epicentro situato anch’esso a dieci chilometri di profondità, e a 38 chilometri dalla località turistica montana di Mont Buller, nello stato di Victoria, il più forte registrato in Australia dal 1997.

