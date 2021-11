Comiso, due giovani aggrediti da piccola band

Due minorenni sono stati vittime di altrettant aggressioni, in due momenti diversi, in piazza Maiorana a Comiso. I due episodi si sono verificati poco dopo le 14 a breve distanza l’uno dall’altro.

Una banda di tre ragazzi hanno preso di mira i due studenti, uno dei quali era appena sceso dall’autobus che riporta in città coloro che frequentano gli istituti superiori a Ragusa. Pare che gli aggressori abbiano cercato di rubare i telefonini. I due ragazzi aggrediti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Per uno dei due, la prognosi è di pochi giorni. Un altro ragazzo ha subito delle lesioni più gravi al volto.

