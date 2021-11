Honduras. Sindaco colpito a morte da 15 proiettili durante comizio elettorale

Il sindaco del comune di Cantarranas, Francisco Gaitan, è stato assassinato mentre era impegnato in un comizio elettorale in una circoscrizione comunale nel villaggio di San Luis. Secondo le indiscrezioni trapelate, un soggetto, in preda ai fumi dell’alcool, ha scaricato 15 colpi della sua pistola automatica contro il sindaco, impegnato a fare proselitismo. Gaitan aspirava alla rielezione come massima autorità politica nel suo dipartimento affiliato al Partito Liberale di Francisco Morazán. L’aggressore è stato immobilizzato pochi attimi dopo dai sostenitori del Partito Liberale e consegnato agli agenti di polizia.

