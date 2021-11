XFactor Malta si registra a Modica

Al Teatro Garibaldi di Modica è stata registrata oggi una puntata del talent musicale, nell’edizione Maltese, di XFactor. La produzione, nell’ambito della promozione dello spettacolo dell’Isola dei Cavalieri, ha previsto alcune tappe in Sicilia tra cui Modica e Ragusa Ibla. Il Teatro Garibaldi è stata una location molto suggestiva per l’evento.

“Siamo stati ben lieti – dicono il sindaco Ignazio Abbate e l’assessore alla Cultura, Maris Monisteri – accogliere la richiesta della produzione maltese, mettendo a disposizione il nostro gioiello che è, per l’appunto, il Teatro Garibaldi”.

