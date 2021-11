Fontana della Pace a Vittoria resa fruibile dopo gli allagamenti

“La fontana della Pace è tornata pienamente fruibile, e in poche ore, dopo l’accenno di allagamento subito a causa del violento acquazzone di giovedì scorso”. L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, in pieno raccordo con il sindaco, on. Francesco Aiello, e in collaborazione con l’assessore alle Manutenzioni, Cesare Campailla, spiega quali sono stati gli interventi effettuati. “Da più di dieci anni – chiarisce – il sito si allaga costantemente. Ora, invece, abbiamo provveduto a ripristinare i collegamenti con la pompa di rilancio. Giovedì, proprio durante la giornata di forte pioggia, abbiamo avuto modo di monitorare il buon funzionamento dell’apparecchiatura che, nell’arco di poco tempo, ha fatto defluire le acque piovane nelle relative condotte, evitando che si verificasse lo stesso problema degli ultimi anni. La zona della fontana, dunque, già ieri mattina era perfettamente fruibile. Nel frattempo, è stata effettuata la pulizia delle caditoie tutt’attorno. Voglio ringraziare gli uffici preposti, la dirigenza e i tecnici del Comune di Vittoria nonché i volontari della Protezione civile per l’importante lavoro che è stato svolto. Continueremo a monitorare, così come abbiamo fatto sin dal primo giorno del nostro insediamento, tutte le situazioni critiche che eventualmente potrebbero reiterarsi proprio al fine di scongiurare il verificarsi di altri allagamenti come quelli con cui, purtroppo, abbiamo dovuto fare i conti in varie zone della città”.

