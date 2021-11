Anc Ragusa. Martedì un altro momento di approfondimento

Il controllo di gestione costituisce un momento di analisi economica molto importante, soprattutto in un contesto di forte concorrenza aziendale. Ogni azienda, per sopravvivere e affermarsi, deve essere in grado di monitorare e valutare tempestivamente le proprie performance, analizzando accuratamente tutti i fattori economici e finanziari determinanti per la realizzazione della propria strategia. E sarà dedicato proprio alle strategie di programmazione e al controllo strategico direzionale nell’ambito della revisione il nuovo appuntamento formativo promosso da Associazione nazionale commercialisti Ragusa previsto in modalità webinar martedì 16 novembre dalle 9,30 alle 14,30. Relatore Daniele Lorenzini, esperto professionista della materia. Ad aprire i lavori la presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, mentre i saluti istituzionali saranno a cura di Marco Cuchel, presidente nazionale Anc, e di Maurizio Attinelli, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa. “Un buon sistema di pianificazione e controllo – afferma il presidente Paolino – è costituito da un insieme di attività, di strumenti tecnico-contabili per il trattamento delle informazioni (quali contabilità analitica o industriale, sistemi di budgeting, sistemi di reporting), la figura del commercialista è pertanto non solo consigliabile ma necessaria a tutte quelle aziende, medio o piccole che siano, che vogliono strutturare e gestire nella fase iniziale un impianto gestionale che crei valore aggiunto nella gestione quotidiana dell’azienda assistita. Dobbiamo ritornare a ricoprire questo ruolo all’interno delle aziende, ruolo fondamentale per accompagnarle a superare un periodo storico segnato dalla crisi economica prima e dalla pandemia dopo. Siamo, prima di tutto, aziendalisti e poi fiscalisti ed è importante che la figura del commercialista torni fisicamente all’interno di questi ambiti per supportare gli imprenditori a valutare le azioni strategiche in vista della crescita economica”.

