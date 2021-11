Prestazioni straordinarie Covid. L’Ebt Ragusa chiarisce

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa informa le imprese e i lavoratori del comparto che la Qu.A.S. – Cassa assistenza sanitaria quadri, in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria nazionale, ha prorogato le prestazioni straordinarie Covid. In particolare, per quanto riguarda i tamponi antigenici e molecolari ci sarà il rimborso in forma indiretta di quelli effettuati dall’1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 esclusivamente presso strutture sanitarie (centri diagnostici/case di cura/strutture ospedaliere) con i seguenti requisiti e modalità: richiesta di prescrizione medica per sospetto Covid-19, connesso a sintomatologia sospetta o ad avvenuto contatto diretto con soggetto infetto; rimborso pari al 50% del costo, erogabile per un numero massimo di 3 tamponi (complessivamente tra antigenici e molecolari), effettuati nel periodo di riferimento, per ciascun iscritto. E’ previsto, altresì, il rimborso in forma indiretta delle seguenti prestazioni svolte in modalità di telemedicina dall’1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021: visita medico specialistica: tariffa massima rimborsabile € 40,00; seduta di psicoterapia: tariffa massima rimborsabile € 20,00. Il rimborso di tali prestazioni viene previsto nei limiti numerici e di spesa stabiliti dal Nomenclatore tariffario vigente per le medesime prestazioni fruite nella modalità ordinaria (in presenza).

Inoltre, con riferimento alla diaria per il ricovero o per l’isolamento, nel periodo preso in considerazione, in questo caso dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, è prevista una diaria di € 78,00 per un massimo di 57 giorni all’anno in caso di ricovero presso strutture pubbliche, con esclusione dei primi 7 giorni e previa presentazione di copia della cartella clinica; sempre nello stesso periodo, una diaria di € 40,00 per un massimo di 14 giorni all’anno in caso di isolamento domiciliare con decorrenza dalla data nella quale risulti effettuato il tampone molecolare presso i laboratori di riferimento territoriali e secondo le prescrizioni dei sanitari; dall’1 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 una diaria di € 40,00 per un massimo di 10 giorni all’anno in caso di isolamento domiciliare con decorrenza dalla data nella quale risulti effettuato il tampone molecolare presso i laboratori di riferimento regionale e secondo le prescrizioni dei sanitari; nel caso in cui sia stata già erogata diaria per isolamento domiciliare avvenuto nel mese di gennaio 2021, le relative giornate si intenderanno cumulate nel massimale annuo di 10 giorni. Rimane confermato il requisito, dal principio stabilito ai fini dell’erogazione delle diarie Covid (sia da ricovero, sia da isolamento domiciliare), della positività al virus Covid-19 risultante dal referto del tampone molecolare. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

