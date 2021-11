Pelligra, allagamenti a Vittoria. “Occorre azione straordinaria”

“Ritengo che in questo momento non siano necessarie le polemiche. Le difficoltà che abbiamo vissuto, i danni subiti, le immagini che abbiamo visto parlano chiaro. E’ necessario attivarsi da subito per provvedere, già in queste ore, nei luoghi maggiormente colpiti, a effettuare la pulizia delle caditoie stradali”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Vittoria, Biagio Pelligra, segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo ibleo, dopo che la città, ieri, ha dovuto fare i conti con gli effetti devastanti di una vera e propria bomba d’acqua. “Mi rivolgo, dunque, alla Giunta municipale affinché attivi un’azione straordinaria – prosegue Pelligra – che dovrà essere finalizzata, nel caso in cui, come appare probabile da qui alle prossime settimane, considerate le modificate condizioni climatiche che ormai non ci mettono al riparo dal periodico verificarsi di eventi del genere, dovessero verificarsi altri acquazzoni del genere, ad evitare il ripetersi di allagamenti. Riteniamo, altresì, indispensabile e necessario che ci si attivi per fornire assistenza e informazioni a coloro che ieri hanno subito danni nelle proprie abitazioni o attività. E’ fondamentale riuscire a capire in che modo potere accedere a eventuali ristori. Colgo l’occasione per ringraziare gli operatori della protezione civile, gli agenti della polizia locale e tutti quei volontari e cittadini che hanno offerto il loro aiuto a chi era in difficoltà. Vittoria deve unirsi di fronte a questi disastri. Per le polemiche, ci saranno il tempo e il luogo opportuni”.

