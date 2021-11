Nasce l’Inter Club Javier Zanetti Modica

“Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: il nero e l’azzurro sullo sfondo d’oro delle stelle. Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo”. Così il pittore Giorgio Muggiani il 9 marzo del 1908 quando in una saletta del ristorante L’Orologio di Milano fondò la Football Club Internazionale. Da allora tutti i fratelli nerazzurri si riconoscono in queste parole e si riuniscono sotto la stessa bandiera. Una passione, un amore senza confini se è vero che ad oggi si contano 937 club dedicati con 140.157 soci divisi in 75 Paesi del Mondo. Ad essi si è aggiunto da pochissimi giorni il 938esimo club, ovvero l’Inter Club Javier Zanetti Modica. Per la prima volta anche nella Città della Contea i tifosi della Beneamata avranno un posto dove riunirsi per tifare, soffrire e gioire tutti insieme. Dopo tanti anni e altrettanti tentativi a riuscirci è stato il 33enne Fabio D’Amico, da sempre tifoso nerazzurro e da anni tesserato con altri Inter Club della zona. Proprio di ritorno da una partita vista insieme ai soci del Club di S. Croce Camerina gli è venuta l’idea. Perchè non provare a farlo anche a Modica? Nonostante in molti gli avessero prospettato la difficoltà dell’impresa (visti i numerosi tentativi velleitari falliti in precedenza) Fabio con perseveranza e ostinazione tipica da interista è andato avanti per la sua strada e grazie al supporto di pochi amici di fede è riuscito a registrare il Club modicano presso il Centro Coordinamento Inter Club, ovvero la patente di ufficialità necessaria per far parte del circuito. Pochi dubbi su chi fosse il nerazzurro più rappresentativo a chi dedicarlo: “Sono cresciuto con un solo capitano – confessa il neo presidente – il grande Javier Zanetti che rispecchia tutti i valori di forza, correttezza e sportività a cui ogni calciatore che indossa la maglia dell’Inter dovrebbe ispirarsi. Mi sono consultato con il mio amico Piero Migliore che mi ha spinto ad andare avanti con questo progetto. Abbiamo creato il gruppo whatsapp in cui ognuno ha aggiunto gli amici interisti. Siamo diventati tanti fin quando non ci siamo costituiti Inter Club. Adesso speriamo di crescere sempre di più con un sogno nel cassetto: ospitare il capitano Zanetti in occasione dell’inaugurazione ufficiale”. Per diventare socio dell’Inter Club Modica basta inviare una mail a interclubmodica@gmail.com o un messaggio whatsapp al numero 3453185014. La tessera 2021-2022 ha un costo sociale di 18 euro è dà diritto ai tanti vantaggi che spettano ai soci Inter Club nel Mondo.

