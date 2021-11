Flash mob Legambiente a Vittoria all’impianto di compostaggio

Rifiuti zero impianti mille. Legambiente Sicilia, nell’ambito della campagna Sicilia Munnizza Free, scende in campo, ancora una volta, per dire non solo basta alle discariche e ribadire il no agli inceneritori, ma anche per denunciare la carenza di impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti.

Sabato 13 novembre, alle ore 11.30, il primo flash mob per accendere i riflettori sull’impianto di compostaggio di Vittoria in c.da Pozzo Bollente ancora chiuso. I lavori della struttura sono stati completati un anno fa e sono costati 2,4 milioni di euro, ma l’impianto è inagibile perchè mancano ancora la tettoia e l’impianto antincendio per ulteriori costi pari a circa 2 milioni. Ma la SSR non hanno i fondi necessari nonostante siano stati promessi dalla regione

