Il Modica Calcio sabato in anticipo sul campo del Megara

Allenamento di rifinitura oggi pomeriggio per il Modica Calcio, che domani pomeriggio sarà di scena al “Megarello” di Augusta per affrontare i padroni di casa del Megara nell’anticipo dell’ottava giornata di andata del campionato di Promozione.

Il tecnico dei rossoblù sfrutterà l’ultimo allenamento della settimana per valutare insieme al suo staff le condizioni fisiche di tutta la rosa e sciogliere così gli ultimi dubbi sulla formazione da mandare in campo.

Butera e compagni sono reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia e da due successi consecutivi in campionato e l’obiettivo è quello di allungare il più possibile la striscia positiva che ha fatto scalare qualche posizione in classifica. L’avversario di turno, tuttavia, non è dei più semplici da affrontare, perchè squadra ben disposta in campo soprattutto quando gioca tra le mura amiche del “Megarello”.

Trasferta difficile, dunque per i rossoblu del trio dirigenziale Pitino – Di Raimondo – Radenza dal quale si potrà capire ulteriolmente il valore di crescita di tutta la squadra.

“Quella di domani – spiega Giancarlo Betta – è una partita da prendere con le pinze. Sappiamo di affrontare una buona squadra che annovera nelle proprie fila gente di qualità e di esperienza che sa quello che vuole ottenere. Noi dovremo essere bravi ad adeguarci nel più breve tempo possibile al terreno di gioco in terra battuta e in questo senso la gara di ritorno di Coppa Italia al “Pietro Scollo” ci ha dato una mano e soprattutto a dare il massimo senza risparmiarci. Siamo una squadra giovane – continua – e per dimostrare la nostra crescita costante che è tanta – continua – non possiamo abbassare la guardia in nessun momento della gara. Siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo – conclude il trainer rossoblù – e dal fatto che riusciremo a centrare i nostri obiettivi solo rendendo al massimo, visto che non riusciamo a ottenere risultati con il minimo sforzo”.

La sfida del “Megarello” si giocherà a porte chiuse e sarà diretta dal signor Pierpaolo Longo della sezione AIA di Catania. I suoi assistenti saranno i signori Mario Sebastiano Pafumi di Acireale e il “collega” di sezione Salvatore Antonio Forace. Calcio d’inizio fissato per le 14,30.

Salva