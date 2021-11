Ragusa. Due vie intitolate a Giovanna Campo e Lina Tribastone

Martedì 16 novembre, alle ore 11, in Contrada Mangiabove sulla S.P. n. 25 Ragusa – Marina di Ragusa, si terrà la cerimonia di intitolazione di due vie a Giovanna Campo – direttrice didattica ( 1917 -2007) e Lina Tribastone – insegnante ( 1930 -2000), due concittadine che si sono contraddistinte nel campo professionale, civico e sociale.

La richiesta di intitolazione per onorare la memoria delle due donne ragusane, è stata presentata al Comune dalla presidente comunale del Centro Italiano Femminile di Ragusa, Dora Muccio Cascone ed accolta dall’Amministrazione comunale che con delibera della Giunta Municipale ha deciso di dare corso a tale istanza.

Giovanna Campo e Lina Tribastone, si legge nella richiesta della presidente del CIF di Ragusa, hanno contribuito nel nostro territorio, negli anni immediatamente successivi alla fine del secondo conflitto mondiale, a ricostruire i valori civili e morali del tessuto sociale, alla organizzazione di servizi per la famiglia e per l’infanzia, alla trasmissione alle giovani generazioni del sapere e dei principi religiosi e morali che la guerra aveva disperso. Nel post guerra Giovanna Campo e Lina Tribastone hanno operato nel mondo della scuola, all’interno delle associazioni di ispirazione cristiana e sono state un punto di riferimento per tante generazioni di ragazzi.

