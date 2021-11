Scicli. Italia Viva e PSI, proposta delle primarie di coalizione

Italia Viva e il Partito Socialista lanciano la proposta delle primarie di coalizione in seno al tavolo del centrosinistra in vista delle amministrative di primavera. Una proposta che viene fuori dopo i numerosi confronti dei giorni scorsi tra i rappresentanti dello schieramento. “Stiamo discutendo non solo di programmi – dice la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema, che del partito è anche coordinatrice provinciale – ma anche di chi, eventualmente, questi programmi li può fare propri, interpretare, dandone attuazione. Ecco perché ci sembra corretto lanciare la proposta delle primarie di coalizione che avranno un duplice scopo. Da un lato, fare in modo che la città sia coinvolta già dalla base per quanto riguarda l’idea di scegliere il proprio candidato, cominciando così a scaldare nel concreto i motori, essendoci la possibilità di fare avvertire da subito il fermento della competizione amministrativa. Dall’altro, ci sarà la possibilità, grazie proprio alle primarie, di ascoltare nell’immediato la città, senza ridursi soltanto al periodo, in qualche modo ridotto, della sola campagna elettorale, circostanza che potrebbe risultare anche sterile. Più volte, nel contesto del tavolo del centrosinistra a cui stiamo partecipando, abbiamo detto che la politica deve tornare ad ascoltare la gente così come ho cercato di fare durante il mio mandato da consigliera comunale. La nostra idea è proprio questa e cioè che le primarie possono contribuire a raggiungere tale obiettivo, a intercettare quel fervore sopito nella politica e che però deve tornare a rinfocolarsi perché dalle scelte dei cittadini dipenderà il futuro di Scicli”.

