Scuderi. Quando la prima seduta del Consiglio a Vittoria?

“Il sindaco, a Vittoria, è stato eletto il 25 ottobre scorso. Sono quindi trascorse più di due settimane ma ancora di convocare la prima seduta del Consiglio comunale, per consentire l’insediamento del consesso eletto dal popolo in rappresentanza della comunità locale, ancora non se ne parla. E’ chiedere troppo? Non dovremmo, perlomeno, già ora, conoscere quale la data di convocazione? Non è una richiesta legittima dopo, appunto, tutto questo tempo?”.

E’ quanto rileva il consigliere comunale di Vittoria, Giuseppe Scuderi, che si dice perplesso per questa dilatazione dei tempi. “Ma come – aggiunge Scuderi – si era detto che occorreva fare il possibile per dotare la città di tutti i suoi organismi democratici e, dopo la nomina della Giunta, già operativa, di fare lavorare il Consiglio comunale neppure se ne parla? Non sappiamo che cosa stia accadendo (forse ci sono problemi, in seno alla maggioranza, per chi deve ricoprire il ruolo di presidente e quindi stanno dilatando le attese per mettersi d’accordo?) ma chiediamo, con forza, al primo cittadino (è a lui che spetta tale incombenza in questa fase) di convocare la seduta e di permettere l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari, a cominciare dall’elezione del presidente e del vice. Tutta Vittoria non vede l’ora di potere fare affidamento su organismi democraticamente eletti che rappresentano le varie espressioni della nostra realtà locale”.

