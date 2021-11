Modica Calcio prepara l’ostica trasferta sul campo del Megara

Il Modica Calcio archivia il passaggio del turno in Coppa Italia e si prepara per il campionato, sabato difficile trasferta sul campo del Megara

Modica – Archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia a spese dei “cugini” del Frigintini e nell’attesa di sapere chi sarà l’avversario agli ottavi della competizione che darà la promozione in Eccellenza alla squadra che arriverà fino in fondo, il Modica Calcio di Giancarlo Betta, ieri è tornato a lavoro per preparare la difficile trasferta che sabato pomeriggio vedrà la formazione rossoblu di scena al “Megarello” di Augusta, ospite dei neroverdi del Megara.

La settimana dei rossoblù, sarà standard con quattro allenamenti che il professor Saro Marangio in collaborazione con il tecnico Betta ha pianificato per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla gara di sabato.

Il tecnico rossoblu, spera di recuperare gli infortunati Ciccio Vindigni e Carlo Incatasciato che sembrano ormai essere sulla via del recupero, mentre dovrà rinunciare ancora per qualche settimana a Simone Pitino.

Gli allenamenti continueranno regolarmente oggi e domani, poi venerdì la seduta di rifinitura e la lista dei convocati per la trasferta di Augusta che sarà valida per l’ottava giornata di andata.

Salva