On. Assenza. L’Istituto zootecnico diventerà ente di ricerca.

“Con il Presidente Musumeci abbiamo incontrato ieri il Direttore regionale dell’Associazione Italiana Allevatori, Giuseppe Campione. Nelle prossime ore, la Giunta regionale adotterà una norma che riconosce l’Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia come ente di ricerca della Regione e proroga, per il triennio 2022-24, le disposizioni vigenti in materia al fine di assicurare la continuità del servizio dei controllori zootecnici. Il 15 novembre, inoltre, è previsto un tavolo tecnico alla presenza dell’assessore all’Agricoltura Toni Scilla per affrontare il problema del prezzo troppo basso del latte, applicato dagli industriali ai produttori, che rende insostenibili i sacrifici dei nostri allevatori”.

Lo dichiara l’ on. Giorgio Assenza, a margine dell’incontro svoltosi ieri al Palaregione di Catania.

