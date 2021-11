Modica. Guido Patti è vice campione del Mondo di Bodybuilding

Straordinaria prestazione del modicano Guido Patti che a Roma si è laureato vice campione del Mondo IBFA nella categoria “over 60”. L’atleta della Contea, tra i più titolati nel panorama nazionale, aggiunge così anche questo riconoscimento alla sua ricchissima bacheca. E pensare che fino a qualche tempo fa aveva anche pensato al ritiro dopo l’operazione al femore che avrebbe scoraggiato chiunque. Ma la sua forza d’animo ed il suo amore per questo sport lo hanno spinto a continuare a fare tutti i sacrifici necessari a raggiungere le vette più alte. L’ultima sua vittoria era stato il Campionato Italiano Over 50 nel 2016. Poi tra infortunio e allarme pandemico non ha più avuto modo di confrontarsi in passerella con i migliori. L’opportunità gli si è presentata con queste finals di Roma, un’opportunità che ha saputo cogliere arrivando a sfiorare il titolo iridato. Per l’occasione è stato seguito dal coach Stefano Ardita, campano di nascita, modicano d’adozione che con il suo Team Ardita allena sia i pro che gli amatori.

