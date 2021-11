Ragusa, Demaio promosso primo dirigente della polizia

Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato ha scrutinato e promosso Domenico Demaio, Capo di Gabinetto della Questura di Ragusa, alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Demaio, Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania, si è insediato alla Questura di Ragusa il 24 febbraio dello scorso anno; precedentemente aveva ricoperto diversi incarichi nelle Province di Caltanissetta, Ragusa (come Dirigente dell’Ufficio Immigrazione e componente della Commissione per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa, Sezione di Ragusa, nonchè come Componente del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione) e Catania (alla Direzione Investigativa Antimafia, Centro Operativo di Catania) e, da ultimo è stato responsabile della Sezione investigativa del Commissariato di Gela, dove ha portato a termine numerose indagini che hanno permesso di trarre in arresto diversi esponenti di spicco delle consorterie mafiose riconducibili a “Cosa Nostra” (gruppo Emmanuello e gruppo Rinzivillo) e alla Stidda, tutte operanti in Gela.

Il Capo di Gabinetto del Questore di Ragusa, tra le esperienze professionali vanta anche la partecipazione alle Commissioni di accesso Ispettive che, nel 2004 e nel 2006, hanno portato all’adozione dei decreti dei scioglimento dei Comuni di Niscemi e Riesi.

