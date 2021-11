Basket. Virtus Ragusa perde in Campania

Per la sesta giornata del campionato di serie B girone D la Virtus Kleb Ragusa vola in Campania per affrontare la Partenope Sant’Antimo di coach Origlio in quello che si preannuncia un match ad altissimi ritmi. I ragusani hanno subito il fattore campo che li ha penalizzati su più riprese ma nonostante tutto non ha mai mollato la presa fino all’ultimo.

Il match inizia subito a tutta velocità. Il PSA non vuole sfigurare davanti il suo pubblico così come non vuole fare la Virtus Ragusa. I partenopei vanno subito avanti con un Battaglia che ne mette 9 nei primi due minuti, Ragusa reagisce e sorpassa con una tripla di Picarelli e poi allunga con Rotondo (11-14 al 5’) ma nonostante tutto si resta in equilibrio fino al

22-23 della fine del primo quarto fissato da una tripla sulla sirena di Chessari.

Coach Origlio a questo punto schiera Ochoa in campo, l’argentino ha un buon impatto sulla gara ma si continua a procedere punto a punto fino al 15’, quando Battaglia con ottime intuizioni dall’arco allunga sulla formazione ospite. I ragusani accusano il colpo e chiudono il secondo periodo a – 11 sui padroni di casa.

Al ritorno dal riposo lungo Hajrovic buca la retina per due canestri di fila (50-37) ma gli iblei non si scoraggiano e grazie a Picarelli e Rotondo si trona a – 5 dai locali. A questo punto Ochoa prende sulle spalle la propria squadra e punto su punto prende le distanze dagli ospiti fino a chiudere la terza frazione di gioco sul + 14.

A questo punto Ragusa tira fuori tutto l’orgoglio e la grinta che ha e grazie a Chessari e Rotondo arriva a – 6 quando mancano 5 minuti alla fine della gara. Coach Origlio chiama velocemente time-out per schiarire le idee ai suoi. Ma la PSA non su sblocca e i ragusani riescono ad arrivare alle spalle dei padroni di casa senza però superarli. Gli ultimi minuti si giocano al cardiopalma. Ragusa diventa più nervosa e così cominciano a fioccare falli a ripetizione. Ne approfitterà il Sant’Antimo che con Cantone e Maggio chiudono i conti con gli iblei fissando il punteggio finale sul tabellone di 82 a 69.

« È stata una partita solida – le prime parole di coach Bocchino a fine gara – che abbiamo giocato contro una buona squadra. Abbiamo fatto un eccellente primo quarto nonostante la situazione falli sin dall’inizio ci ha un po’ penalizzati come nel caso di Da Campo. Il secondo e terzo quarto è stato ad appannaggio di Sant’Antimo che è riuscito a scucire un importante break ma poi con estrema lucidità siamo riusciti a macinare punti su punti e avvicinarci proprio alle spalle dei padroni di casa. Solo qualche dettaglio in campo non ci ha permesso di superarli. In ogni caso sono contento della prestazione dei miei ragazzi perché ho visto un salto di qualità importante e una buna reazione di squadra di fronte alle difficoltà. È questo lo spirito che voglio vedere per i prossimi incontri perché penso che sarà proprio questo a fare la differenza. Adesso archiviamo questa partita e pensiamo subito ai prossimi impegni. Ci aspettano due partite in casa e qui dobbiamo dare il meglio di noi».

PARTENOPE SANT’ANTIMO – VIRTUS KLEB RAGUSA: 82 – 69

Parziali: 22-23; 46-35; 64-50

PARTENOPE SANT’ANTIMO

Maggio 10, Battaglia 14, Coviello 12, Cena 10, Hajrovic 6; Cantone 9, Sperduto 7,

Ochoa 14, Puca ne, Sabbatino ne.

Coach Origlio

VIRTUS KLEB RAGUSA

Iannelli 4, Sorrentino 5, Picarelli 9, Da Campo 4, Rotondo 22, Chessari 18, Simon 3, Canzonieri 2, Salafia 2, Festinese.

Coach Bocchino

Arbitri: Barbieri – Orazi

