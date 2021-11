Premio Internazionale “Navarra” al modicano Giuseppe Macauda

Primo posto per la narrativa, sezione “Racconti” per lo scrittore modicano Giuseppe Macauda al Premio Internazionale “Navarro” di Sambuca, in provincia di Agrigento.

“Sono molto grato alla Giuria e al prof. Enzo Randazzo, patron del premio giunto alla XII edizione – dichiara Macauda – che si annovera fra i più prestigiosi del panorama letterario nazionale”.

Un’importante kermesse culturale svoltasi in uno dei borghi più belli d’Italia che, dopo il partecipato Convegno sul verista Emanuele Navarro, ha visto premiare eminenti personalità del mondo della cultura e valenti scrittori provenienti da ogni parte d’Italia, dalla Svezia, dalla Francia e dall’Argentina.

Il premio, ex aequo, assegnato a Macauda per il lavori “Le polveri di Casale”.

