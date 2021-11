E’ in gravi condizioni l’assessore alla Sanità del Comune di Ragusa, pare colpito da ischemia. Luigi Rabito, 66 anni, è stato ricoverato d’urgenza a Catania, dove è stato trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dopo un primo ricovero al “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Sarà sottoposto a un intervento di neurochirurgia. Luigi Rabito, ex primario di Anestesia, prima del pensionamento aveva lavorato alla Clinica del Mediterraneo.

Salva