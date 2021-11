Tribunali soppressi, Musumeci incontra ministro Cartabia

La riapertura degli ex uffici giudiziari di Mistretta nel Messinese, Modica in provincia di Ragusa e Nicosia nell’Ennese è stata al centro dell’incontro, durato quasi un’ora, che il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha avuto a Roma con il ministro della Giustizia Marta Cartabia.

L’obiettivo del governo regionale è quello di arrivare alla piena attuazione del decreto legislativo 155 del 2012 che, nel sancire la soppressione in Sicilia di tribunali e Procure della Repubblica nei tre centri, consente in via sperimentale l’utilizzo degli stessi immobili per l’esercizio di funzioni giudiziarie.

a normativa prevede che le relative spese (come manutenzione e retribuzione del personale) siano poste a carico della Regione, la quale, peraltro, con la finanziaria del 2018 ha già proceduto a stanziare 150 mila euro l’anno.

Presenti all’incontro anche il capo dipartimento dell’amministrazione giudiziaria del ministero Barbara Fabbrini, il capo di gabinetto del ministro Raffaele Piccirillo e il capo di gabinetto vicario della presidenza della Regione Eugenio Ceglia.

Musumeci ha illustrato al ministro le ragioni per le quali i territori dei tribunali soppressi trarrebbero giovamento dall’apertura degli uffici, ragioni sostenute dalle comunità locali e dagli Ordini forensi, oltre che dal Parlamento siciliano. Da parte sua Cartabia non ha escluso approfondimenti sulla possibilità di aprire altri uffici di prossimità – nell’ambito della programmazione già avviata con la Regione con fondi anche europei – avvalendosi di alcuni edifici non più utilizzati.

Fra il ministro Cartabia ed il presidente Musumeci si è infine concordato un approfondimento del tema in tempi rapidi, da affidare ai rispettivi uffici di gabinetto. (ANSA).

